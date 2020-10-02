Бишкек, , 19:58 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зафиксировано еще 215 случаев коронавирусной инфекции. Количество выявленных за сутки новых случаев увеличилось сразу на 25% по сравнению с 1 октября.

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Всего же с начала пандемии в республике зарегистрировано 47 056 подтвержденных случаев коронавируса.

За минувшие сутки в республике признаны излечившимися 154 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Всего за весь период излечились 43 137 киргизстанцев.

На стационарном лечении по-прежнему остаются 910 пациентов, а на амбулаторном — 1 489 пациентов.

С момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 1 065 летальных исходов от коронавируса. За последние сутки новых смертей от COVID не зафиксировано.