Москва, , 19:02 — REGNUM Помощь Ростовской области в борьбе с лесными пожарами пообещал российский премьер-министр Михаил Мишустин во время переговоров 2 октября с губернатором Василием Голубевым.

Рабочая встреча Михаила Мишустина с губернатором Василием Голубевым Donland.ru

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В ходе поездки в Ростовскую область Мишустин заявил, что правительство страны «предпримет все необходимые меры для того, чтобы помочь в ликвидации последствий».

В свою очередь Голубев назвал ситуацию с лесными пожарами в Ростовской области «достаточно сложной» — например, из-за неблагоприятных погодных условий в минувшем месяце, в том числе сильного ветра.

Глава региона заявил, что пожаров в этом году было много, как никогда прежде: свыше двух сотен возгораний за два дня, правда, из них только два крупных пожара. Жертв нет, но пожары коснулись территорий, где хоть и не проживают постоянно люди, но у них там собственность.

Голубев «Таким образом, мы уже сейчас работаем над тем, чтобы найти решения по их поддержке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мишустин сегодня, 2 октября, прибыл в Ростовскую область в связи с опасной ситуацией, в которой оказался регион из-за лесных пожаров, усилившихся в последние два дня. Общая площадь пожаров в Ростовской области превысила 430 га.

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