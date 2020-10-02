Белгород, , 17:54 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у 70 сотрудников Оскольского электрометаллургического комбината (входит в холдинг «Металлоинвест»), само предприятие работает в штатном режиме. Об этом сообщил штаб предприятия.

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По данным на 1 октября, заражение коронавирусом подтвердилось у 70 сотрудников предприятия и дочерних обществ, заражение было выявлено в разные периоды времени и в разных подразделениях. Большинство — 66 человек — проходят лечение амбулаторно, четверо госпитализированы.

За период пандемии после коронавируса вылечились 219 сотрудников предприятия, уровень заболеваемости составляет 0,3% от общего числа сотрудников.

Всего в Белгородской области на 2 октября положительные результаты тестов получили 9 тыс. человек, 8075 выздоровели, 58 человек скончались.