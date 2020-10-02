Нуман, , 15:46 — REGNUM Вторая полностью женская тюрьма в Нигерии была открыта в городе Нуман на северо-востоке штата Адамава. Об этом сообщает Daily Nation.

Женская тюрьма была учреждена в рамках реструктуризации исправительной системы Нигерии, одной из повесток которой стало внимание к гендерным вопросам, сказал журналистам Питер Тенква, глава тюремных служб Нигерии (NPS) в штате Адамава.

Тюрьма Нуман в Адамаве теперь является второй женской тюрьмой с общей вместимостью 400 человек, однако в настоящее время в ней содержится шесть заключенных, сказал Тенква.

По его словам, во время его назначения в июне 2016 года главой тюремных служб штата, семь из 17 исправительных учреждений в штате были уничтожены боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В сотрудничестве с правительством штата тюремное ведомство смогло отремонтировать тюрьмы Муби, Майха и Ганье, заявил Тенква.

Он добавил, что в настоящее время в тюрьмах Муби, Майха и Ганье содержится в общей сложности 184, 43 и 145 заключенных соответственно.