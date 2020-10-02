Нур-Султан, 2 октября 2020, 15:34 — REGNUM Проект по переводу 100 учебников на казахский язык планируется завершить до конца 2020 года. Об этом 2 октября заявил член национального совета общественного доверия Рауан Кенжеханулы, сообщили в пресс-службе главы государства.
Кенжеханулы представил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву результаты реализации программы «Рухани жангуры». Собеседники также обсудили профилактику суицида среди детей.
На встрече также поднимался вопрос развития платформы для дистанционного образования, а также проблемы, связанные с переводом на казахский язык и терминологией.
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