Сочи, Краснодарский край, , 14:33 — REGNUM Сильные дожди и возможность образования смерчей прогнозируют на территории Сочи 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.

«До конца суток 2 октября на территории курорта Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможен подъём уровня воды в реках, в горах возникает риск селевых потоков, в районе Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Горожанам и гостям города-курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности.