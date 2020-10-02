Сочи, Краснодарский край, 2 октября 2020, 14:33 — REGNUM Сильные дожди и возможность образования смерчей прогнозируют на территории Сочи 2 октября, сообщили в пресс-службе администрации города.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возможен подъём уровня воды в реках, в горах возникает риск селевых потоков, в районе Магри-Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.
Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности. Горожанам и гостям города-курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности.