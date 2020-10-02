Буденновск, Ставропольский край, , 14:26 — REGNUM Буденновский городской суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе суда.

Установлено, что 31-летний житель Буденновска позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу города и заявил, что в одном из частных домов готовится теракт. Диспетчер передала сообщение в полицию, после чего на место выехала следственно-оперативная группа. Однако информация не подтвердилась. Хулигана вскоре разыскали и завели на него уголовное дело.

Отмечается, что в ходе заседания подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением и полностью признал свою вину. С учетом этого суд приговорил его к одному году ограничения свободы. В течение этого времени осужденному, в частности, нельзя покидать Буденновский район и менять место жительства.

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