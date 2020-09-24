Ставрополь, , 15:49 — REGNUM Бывший пресс-секретарь главного управления МЧС по Ставрополью Олег Дегтярев осужден за ложное сообщение о минировании одного из ресторанов краевой столицы. Экс-сотрудник чрезвычайного ведомства получил условный срок, пишет 24 сентября «КП-Северный Кавказ».

В феврале 2020 года Дегтярев в ресторане отмечал свое 45-летие. В какой-то момент он позвонил в экстренную службу 112 и рассказал о заложенной в заведении бомбе и планируемом теракте. На место приехали скорая помощь, пожарные, полицейские и кинологи. Тогда пресс-секретарь признался своим коллегам, что позвонил, будучи выпившим.

За такой розыгрыш Дегтяреву предъявили обвинение по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Промышленный районный суд Ставрополя признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно.