Фритаун, , 13:59 — REGNUM Бывший президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома заявил, что обвинения в коррупции, выдвинутые против него, «не имеют под собой никаких оснований и являются политически мотивированной игрой, рассчитанной на то, чтобы поставить под сомнение мою с трудом заработанную репутацию», передает ВВС Africa.

В докладе, посвященном коррупции в стране при президенте Короме, 111 человек, среди которых бывшие главы регионов, банкиры и бизнесмены, причастные к коррупционным делам.

Исходя из выводов доклада правительство ввело запрет на поездки экс-президента и ряда других должностных лиц.

В своем заявлении Корома назвал этот доклад «охотой на ведьм» и подчеркнул, что нынешнее правительство враждебно относится к нему.

Он добавил, что служил стране «усердно, справедливо и честно», отметив, что известен своей борьбой с коррупцией.