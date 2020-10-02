Москва, , 12:48 — REGNUM Специалисты российского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи готовы помочь президенту США Дональду Трампу и его супруге Меланье, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщил 2 октября глава центра Александр Гинцбург.

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«Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он выразил надежду, что американские врачи «со своим президентом там разберутся». Но других членов администрации США, например, вице-президента, стоит провакцинировать российским препаратом «Спутник V», добавил Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанная в центре Гамалеи противокоронавирусная вакцина «Спутник V» стала первым таким препаратом в мире. О выявлении нового коронавируса у Трампа стало известно 2 октября.

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