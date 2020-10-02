Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В Петербурге могут начать демонтировать провода и линии передачи над улицами, набережными и парками, если их разместят после введения соответствующего запрета. Такое мнение высказали члены рабочей группы по реализации программы «Чистое небо» 2 октября в петербургском Заксобрании.

Витебский вокзал и провода над ним Дарья Драй © ИА REGNUM

Программа подразумевает очищение неба Северной столицы от множества черных проводов — в первую очередь над набережными, улицами и зелеными зонами.

По мнению рабочей группы, необходимо запретить использовать фасады зданий для размещения воздушных линий связи. Единоросс, председатель парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин заявил, что если по каким-либо причинам этот запрет не будет включен в Правила благоустройства, то эту норму пропишут в городском законе.

Кроме того, рабочая группа согласилась, что нужен порядок выявления и демонтажа проводов, которые будут появляться уже после указанного запрета. В ближайшее время группа намерена сосредоточиться именно на этом.

Заметим, на днях 25 провайдеров попросили губернатора Александра Беглова отказаться от программы «Чистое небо», потому что они не хотят убирать свои «воздушные» провода, тем более за свой счет.

Операторы указали, что работают легально, более того, их имущество защищено федеральными законами. Установка же новых линий потребует дополнительных средств, которые провайдеры тратить не намерены. По их подсчетам, только за снятие существующего оборудования придется заплатить 3 млрд рублей. Подземные же пути для линий связи потребуют еще более существенных затрат.

В противном случае их подталкивают к аренде подземной кабельной канализации «Ростелекома», который как монополист и так владеет почти всей подземной инфраструктурой Петербурга. Все эти действия приведут к удорожанию стоимости интренет-услуг и телевидения, считают провайдеры.

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