Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Новосибирской области сотни пожилых людей будут участвовать в массовом флешмобе — оздоровительной акции «Шаги здоровья». Мероприятие проходит в дни Декады пожилых людей в рамках национального проекта «Демография». В правительстве региона ИА REGNUM сообщили, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в этом году приняты дополнительные меры безопасности участников, включая соблюдение социальной дистанции.

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Акция проходит во всех районах области. Общее количество участников — более 700 человек.

Участники флешмоба пройдут по специально организованным тропам здоровья с разметкой о количестве пройденных шагов. Все желающие смогут также пройти мастер-класс по скандинавской ходьбе.