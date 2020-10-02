Ульяновск, , 12:07 — REGNUM Власти Ульяновской области намерены усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер. Людям с хроническим заболеваниями и жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября на дистанционную форму работы рекомендовано перевести 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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Кроме этого, во всех местах массового скопления граждан будут организованы обеззараживание воздуха и контроль за использованием индивидуальных средств защиты. Необходимые нормативные документы об ужесточении действующих мер будут подготовлены к 5 октября, сообщил губернатор.

На 2 октября в регионе числятся носителями коронавируса 15 740 человек, за сутки 128 заболевших. Выздоровело с начала наблюдения — 13 343 пациента, скончался 171 человек.

ИА REGNUM напоминает, на 2 октября в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее в РФ выявили 8945 случаев заражения — на 467 меньше, чем сегодня. Всего в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом.

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