Москва, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Сутками ранее в РФ выявили 8945 случаев заражения — на 467 меньше, чем сегодня.

Новые носители коронавируса выявлены во всех регионах страны. Лидирует Москва — 2704 случая. За ней следуют Петербург — 302, Подмосковье — 244, Ростовская область — 209.

Всего в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом.