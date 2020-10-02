Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё две смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 30 сентября и 1 октября 2020 года сообщалось о четырёх летальных случаях COVID-19.

Теперь в регионе подтверждено 607 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от иных болезней, в оперштабе не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 29 475 случаев заражения коронавирусом.