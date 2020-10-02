Казань, , 11:46 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 2 октября заражены коронавирусом 7284 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 28 пациентов. Накануне сообщалось о 26 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6152 человека, за сутки — 39 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 76 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Пятеро инфицированных госпитализировали, 23 человека лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 16 пациентов, трое — в Набережных Челнах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии в первый осенний месяц проходили проверки соблюдения масочного режима на 197 городских остановках общественного транспорта. Только за сентябрь было выявлено 2 964 пассажира без средств индивидуальной защиты.

Читайте также: Мэрия Казани сообщила, сколько пассажиров без масок стали пешеходами