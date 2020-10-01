Казань, , 17:01 — REGNUM В столице Татарии в первый осенний месяц проходили проверки соблюдения масочного режима на 197 городских остановках общественного транспорта. Только за сентябрь было выявлено 2 964 пассажира без средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

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Всего за месяц проверили 5116 единиц общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы). В результате проверок 2 854 пассажира надели защитные маски на месте, высадили из транспорта 110 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 30 сентября в магазинах и общественном транспорте продолжатся рейды по выявлению нарушителей масочного режима. Пассажиров, не соблюдающих санитарные требования, будут высаживать. На соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверят также столичные магазины.

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