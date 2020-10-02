Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Петербурге в пятницу, 2 октября, будут проверять системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Системы включат с 11:30 до 11:40 по московскому времени.

«На всей территории Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, осуществлено задействование телевизионных каналов и радиовещательных станций, технических средств организаций, сопряженных с системой оповещения города и другие технические средства», — пояснили в городской администрации.

Сначала горожан ждет речевое сообщение о начале комплексной проверки, затем предупредительный сигнал «Внимание всем!» — будут включены электромеханические сирены на 11 циклов, затем еще одно речевое сообщение о завершении проверки.

Подробную информацию об этом можно получить на официальном сайте Городского мониторингового центра. Замечания по проверке и предложения по совершенствованию системы оповещения при угрозе ЧС можно будет направить через форму обратной связи на том же сайте или по номеру 004.

Аналогичная проверка состоится и в Ленинградской области. Как уточняют в региональной администрации, она пройдет с 11:00 до 13:00. Тревожный сигнал будут включать на теле‑ и радиоканалах, также будут задействованы электросирены и уличные громкоговорители.