Саратов, , 09:57 — REGNUM Ведущие специалисты Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова прибыли в Саратов, где в течение нескольких дней окажут консультативную, организационно-методическую помощь саратовским медикам, обеспечивающим лечение пациентам с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба облминздрава.

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Первые совещания провели 1 октября. В течение дня специалисты обменялись мнениями и лучшими практиками по применению эффективного диагностирования и лечения. Особое внимание уделили ведению пациентов с сочетанными патологиями.

Московские врачи оценили работу местных коллег и отметили правильность применяемых подходов к диагностике и лечению. Столичные специалисты продолжать консультировать саратовских медиков еще несколько дней.

ИА REGNUM напоминает, возросшее количество заболевших коронавирусной инфекцией привело к стремительному заполнению коечного фонда в Саратовской области. Региональный минздрав вынужден обратится с просьбой к федеральному центру о возможности вновь развернуть ковидные койко-места на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева.

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