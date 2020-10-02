Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 17-летнюю девушку, которая во время ссоры между группой несовершеннолетних и 19-летним молодым человеком выстрелила в голову последнего из пускового устройства «Сигнал охотника». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

Как сообщили 2 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент со стрельбой произошел в среду, 30 сентября, у торгового комплекса на Балканской площади в известном своими «традициями» петербургском районе Купчино.

Сообщение о групповой драке поступило около шести часов вечера в полицию Фрунзенского района. Прибывшие на место полицейские обнаружили 19-летнего парня и вступившую с ним в стычку компанию из четырех подростков, 16−17 лет, среди которых были две девушки. В ходе драки был произведен выстрел, к счастью, не приведший к тяжелым последствиям. У участников конфликта были изъяты нож, кастет и балаклава.

Сначала четверо несовершеннолетних были отправлены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей.

«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность стрелявшей. Ей оказалась 17-летняя жительница Фрунзенского района. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).