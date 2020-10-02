Улан-Удэ, , 04:28 — REGNUM В Бурятии ужесточили контроль за соблюдением масочного режима. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, мобильные группы и сотрудники контрольных органов на следующей неделе будут проводить рейды в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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«Лица, нарушившие введённые запреты и ограничения, привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс. рублей, для должностных — от 2,5 до 7 тыс., а для юридических — от 12,5 до 25 тыс.», — отметили в правительстве.

Кроме того, в регионе усилят работу по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых центрах и на предприятиях. Отмечается, что уже проверено 162 заведения общепита, в большинстве из которых выявлены нарушения.

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