Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев за всё время эпидемии достигло 7098.

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«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5765 человек, умерло 73 человека. Проходят лечение в стационарах республики 590 больных. На амбулаторном лечении находятся 670 пациентов», — отметили в штабе.

Занятость коечного фонда достигла 68,2%. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 912 коек, из которых в настоящее время занято 624, в том числе 590 — носителями коронавируса. Свободно 288 коек.

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