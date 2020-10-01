Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Администрация США рассматривает вопрос о дельнейшем сокращении лимита приёма беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Отмечается, что в 2021 финансовом году, начавшемся с 1 октября, американские власти ожидают получить более 300 тысяч новых обращений о предоставлении статуса беженца.

Предполагается, что из этого числа в рамках программы по приёму беженцев в страну будут допущены не более 15 тысяч человек, что является самым низким уровнем за последние десятилетия.

В сообщении указывается, что такой подход «отражает сохраняющуюся приверженность администрации тому, чтобы отдавать приоритет безопасности и благополучию американских граждан, особенно в свете продолжающейся пандемии COVID-19».

В 2020 финансовом году лимит на приём беженцев в США составлял 18 тысяч человек, а годом ранее — 30 тысяч человек.