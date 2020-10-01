Ростов-на-Дону, , 21:09 — REGNUM В Ростовской области в период с 25 сентября по 4 октября проходит декада пожилых людей, в рамках которой организованы ярмарки вакансий, круглые столы по вопросам профилактики заболеваний, прямая линия по вопросам пенсионного обеспечения. Волонтёры проводят акцию «Забота» по поддержке граждан старше 70 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Доброй традицией стало проведение в течение десяти дней различных мероприятий, в том числе призванных решать проблемы людей пожилого возраста. В сложившейся эпидемиологической ситуации все мероприятия проводятся с использованием средств индивидуальной защиты, а большая часть проходит дистанционно», — отметила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В период декады запланировано проведение финала областного чемпионата по компьютерному многоборью «Понятный интернет» и фестиваля творческих коллективов «Осенний листопад». Запланировано множество волонтёрских и благотворительных акций по оказанию помощи пожилым людям.