Брянск, , 18:07 — REGNUM Подарки для постояльцев Брянского дома-интерната для престарелых и инвалидов передали сотрудники Почты России 1 октября, в День пожилых людей. Подарки сотрудники почты собирали в почтовых отделениях Брянска в рамках акции «Ты не один».

В почтовых отделениях города каждый желающий мог отправить поздравительную открытку и посылку (набор с кондитерскими изделиями) в адрес дома-интерната. Всего передано около 250 подарков, сообщает РИА «Стрела».

Отметим, что акция «Ты не один» проводится Почтой России в Брянской области уже в восьмой раз.