Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Благотворительный фонд «Доброделы Петербурга» к 1 октября подготовил фотопроект «Давно не виделись» о жизни пенсионеров, сообщили в Смольном. Идея напомнить, что рядом живут люди, которым нужны простой разговор и внимание, родилась весной, когда «Доброделы Петербурга» в преддверии 9 мая ходили по квартирам ветеранов и детей войны, чтобы поздравить их с Днем Победы. В каждой квартире они слушали воспоминания об особенных местах в Петербурге, говорит директор фонда Полина Тумашик.

«В этот момент родилась идея. Сделать для них проект «Давно не виделись»: показать, как прекрасен город, дать постоять молча и подышать воздухом в тех уголках Петербурга, куда, возможно, много лет не ступала их нога. Захотелось подарить каждому красивое фото в этом месте, устроить памятный праздник», — сообщила она.

Напомним, 1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день пожилых людей.

«Люди гаснут не только от болезней, они гаснут от ежедневных дел, одной и той же стены напротив своего кресла, одних и тех же действий. Нам захотелось подарить день, который заставит улыбаться наших пожилых людей множество дней впереди», — добавила фотограф проекта, волонтёр Ольга Проскурина.

С Днем пожилых людей горожан поздравили и губернатор Александр Беглов, и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Они пожелали пожилым петербуржцам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, бодрости духа, мира и добра, а также посоветовали соблюдать осторожность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

«Пандемия еще не закончилась. Сегодня мы по-прежнему рекомендуем носить средства индивидуальной защиты, беречь себя и близких. Будем брать пример со старшего поколения — дисциплинированного, ответственного, честного», — говорится в их совместном заявлении.

Петербург — один из лидеров по продолжительности жизни в России, в городе живут почти 30 тыс. человек старше 90 лет, а 344 петербуржца перешагнули 100-летний рубеж. Старейшей является 107-летняя жительница Невского района.

1 октября вице-губернатор Олег Эргашев в Музее обороны и блокады Ленинграда встретился с активом ветеранских организаций. Чиновник заверил, что ни одно решение правительства Петербурга в отношении жителей старшего поколения не принимается без учета их мнения.

Директор Пискаревского мемориального кладбища Евгений Панкевич представил ветеранам проект концепции развития мемориала, чтобы учесть их мнение и пожелания и представить уже согласованный проект губернатору.

Олег Эргашев также посетил подшефный дом-интернат ветеранов войны и труда №2, поздравив его обитателей и вручив подарки.