Москва, , 14:20 — REGNUM Cамыми востребованными авианаправлениями по России на дни школьных каникул, которые неожиданно стали долгими в 2020 года, стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в топ-5 также входят Калининград и Санкт-Петербург. Кроме того, родители повезут своих детей на предстоящие каникулы в Краснодар, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Анапу и Мурманск.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Туроператоры также сообщают о росте спроса на путёвки в Турцию в период с 5 по 18 октября.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что школьников отправляют на удвоенные каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией. При этом он подчеркнул, что это время рекомендовано провести дома или на даче.

На практике же получается, что не все родители готовы оставить детей одних в квартирах, не у всех есть возможность находиться на каникулах с ними, работая дистанционно. Кому-то придётся отправлять школьников к бабушкам и дедушкам, в том числе в регионы. Хотя, до сих пор для лиц 65+ рекомендована самоизоляция, пусть и не везде. Чем обернутся октябрьские каникулы московских школьников для регионов, покажет время.