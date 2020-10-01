Саратов, , 14:56 — REGNUM Из-за увеличивающегося числа заболеваний, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, в Саратовской области ведут подготовку дополнительных койко-мест. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов.

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На утро 1 октября в регионе заняты пациентами, инфицированными коронавирусом, 89% всего коечного фонда, свободно — 11% койко-мест. Только за последние сутки госпитализировали в стационары 221 пациента, выписали при этом — 209.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,82%.

На сегодняшний день в больницах проходят лечение 2750 человек, из них у 1685 пациентов подтвердили коронавирусную инфекцию. На кислородной поддержке находятся 275 человек, 124 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 1 октября коронавирус подтвержден у 15 613 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 127 жителей региона. Выздоровел с начала пандемии 10 401 человек, за сутки — 18 пациентов. Всего скончались 103 саратовца. Такого количества заболевших за 24 часа в регионе не было с июня, но самым антирекордным днем по заболеваемости было 31 мая, тогда выявили 142 инфицированных.

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