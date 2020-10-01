Саратов, , 09:08 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 1 октября коронавирус подтвержден у 15 613 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 127 жителей региона. Накануне положительные тесты получили 105 пациентов. Выздоровел с начала пандемии 10 401 человек, за сутки — 18 пациентов. Всего скончались 103 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Такого количества заболевших за 24 часа в регионе не было с июня, но самым антирекордным днем по заболеваемости было 31 мая, тогда выявили 142 инфицированных.

Среди новых заболевших — 25 человек из числа контактных, в 101 случае — заражение из неустановленных источников, один — завозной. Снова самое большое количество инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 45 человек, 12 — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 466,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,7 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала пандемии в Саратовской области 30 сентября зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. За сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

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