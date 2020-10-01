Москва, , 13:47 — REGNUM В России по итогам первых шести месяцев 2020 года в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о пропаже детей, порядка 900 из них были найдены. Об этом 1 октября сообщили в МВД России.

«В первом полугодии 2020 года в полицию поступило более 2 тыс. заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей», — сказал Интерфаксу начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы МВД Максим Черныш.

Он также уточнил, что в случае пропажи близкого нужно незамедлительно обращаться в органы внутренних дел и не дожидаться трёхдневного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами Общественной палаты поручил «обеспечить доработку законопроекта, предусматривающего «определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей».

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