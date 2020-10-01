Москва, , 13:24 — REGNUM Новый порядок приёма, установленный Минобрнауки России, заметно упростит жизнь и откроет новые возможности, как приёмным комиссиям университетов, так и абитуриентам, считает заместитель проректора по учебной работе МФТИ (вуз — участник проекта «5−100») Денис Дмитриев. Об этом он сегодня, 1 октября, заявил ИА REGNUM, комментируя утвержденный министерством документ.»Многие проблемы, с которыми сталкивалась приёмная комиссия, теперь оптимально отрегулированы, а часть требований в рамках регуляторной гильотины были убраны и теперь смогут быть оптимизированы уже самими университетами», — подчеркнул эксперт.

Из новых правил приема он выделил возможность засчитывать в качестве вступительных испытаний на выбор один из предметов, который установит вуз. «Например, математика, русский + (на выбор поступающего) физика, химия и информатика. У нас это было раньше, но в рамках разных конкурсов. Это сильно облегчит нам работу и что самое главное, повысит возможности для поступления абитуриентам, успокоит ребят в столь непростой для них период вступительных испытаний», — пояснил Дмитриев.

Он обратил внимание, что изменений достаточно много. «Хорошо, что у нас есть дополнительное время, чтобы внимательно изучить их и выработать оптимальную стратегию к следующей приемной кампании», — добавил эксперт.