Санта-Ана, США, , 12:04 — REGNUM Симулятор выживания Grounded получил новое «хэллоуинское» обновление. Об этом 30 сентября сообщило издание Eurogamer.

Обновление добавило в игру множество тематических предметов и новую особую постройку — зиплайн, с помощью которого можно быстро перемещаться по карте. Помимо этого, разработчики исправили множество программных ошибок.

Напомним, Grounded — это игра в жанре симулятора выживания от студии Obsidian Entertainment. В ней геймеры управляют подростками, которые уменьшились в размерах при помощи таинственного устройства.

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