Улан-Удэ, , 08:18 — REGNUM В Бурятии за последние сутки зарегистрирован 73-й летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре скончался пациент 65 лет.

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Заражение коронавирусом, осложнённое двусторонней пневмонией, произошло на фоне ишемической болезни сердца, постинфарктного кардиосклероза, сахарного диабета и ожирения третьей степени. Мужчина находился на стационарном лечении в отделении реанимации в течение 33 суток.

Добавим, что в реанимации в настоящее время остаются 14 тяжёлых пациентов с COVID-19. Семь больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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