Джакарта, , 08:39 — REGNUM В национальном парке Танджунг Путинг в индонезийской провинции Центральный Калимантан посетители смогут непосредственно взаимодействовать с животными и дикой природой, сообщает Sindonews.

Посетители смогут даже играть с орангутангами в определенных местах. Первый и самый крупный заповедник орангутанов в Индонезии имеет площадь, более чем в пять раз превышающую размер Сингапура, и содержит несколько типов экосистем, начиная с тропических дождевых лесов, низин и мангровых лесов.

Известно, что национальный парк является домом для 200 видов птиц, 38 видов млекопитающих, других диких животных и ряда эндемичных растений. В этом заповеднике насчитывают около 40 000 орангутанов.

Напомним, национальный парк Танджунг Путинг — это первый реабилитационный центр для орангутанов в Индонезии. Правительство Голландской Ост-Индии впервые сделало это место заповедником в 1937 году.