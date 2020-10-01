Хух-Хото, Китай, , 06:44 — REGNUM Два пустынных внедорожных фестиваля «Группа героев» Найман и FB-Life Alxa Hero Festival стартовали в двух местах Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Сотни гонщиков собрались, чтобы выявить лучшего в «Группе героев» Найман на границе пустынных полей близ города Харчин и хошуна Найман-Цин города Найман-Ци на востоке региона.

Участники совершат внедорожный тур по пустыне, примут участие в пустынном ралли U2, а также серии гонок UTV среди прочих соревнований с 1 по 7 октября. Организаторы отметили, что в этом году фестиваль был перенесен с июня на октябрь из-за пандемии COVID-19.

В пустыне Тэнгэр в аймаке Алашань на западе Внутренней Монголии собралось более 1000 транспортных средств для ежегодного внедорожного фестиваля. Всего 11 мероприятий запланировано в рамках пятидневного мероприятия, включая пустынный кросс, гран-при внедорожников и сериюсоревнований Team-3.

Мероприятия в этом году проходят в рамках «золотой недели» празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени, который продлится восемь дней начиная с 1 октября.