Екатеринбург, , 05:58 — REGNUM В научные роты Министерства обороны РФ в рамках осеннего призыва будут направлены около 150 молодых учёных из регионов Урала, Поволжья и Сибири. Об этом со ссылкой на начальника организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Александра Линькова 30 сентября сообщает пресс-служба округа.

«Около 150 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт научно-исследовательской деятельности отправятся для прохождения службы по призыву в научные и научно-производственные роты Минобороны России, а также в Военный инновационный технополис «ЭРА» из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областей, а также с территории Татарстана, Башкирии и Пермского края», — приводятся в сообщении слова Линькова.

Глава организационно-мобилизационного управления ЦВО отметил, что всего в ходе текущего осеннего призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут около 54 тысяч молодых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 2020 года. Согласно документу, призыв будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря. К прохождению военной службы планируется привлечь 128 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию