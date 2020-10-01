Богота, , 03:50 — REGNUM Сухопутные, морские и речные границы Колумбии будут закрыты до конца октября в связи с пандемией COVID-19, сообщает колумбийская миграционная служба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

«Национальное правительство объявило, что все пункты пересечения сухопутной, морской и речной границ продолжат оставаться закрытыми до 1 ноября», — сообщили в пресс-службе.

При этом на грузоперевозки и гуманитарные рейсы запрет не распространяется.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 сентября в Колумбии было подтверждено 824 042 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в республике стали более 25 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии за сутки выявили свыше 5,8 тыс. случаев заражения коронавирусом