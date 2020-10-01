Тунис, , 02:50 — REGNUM В Тунисе за прошедшие сутки выявили 1008 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба тунисского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 18 413. В настоящее время в больницах Туниса получает лечение 341 пациент, среди них 102 — в реанимации и 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Тунисе достигло 265 человек. Глава тунисского минздрава уже заявил, что власти страны рассматривают различные сценария развития событий, в том числе и самые пессимистические.