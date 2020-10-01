Бразилиа, , 01:36 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии достигло 4 810 935, сообщает бразильский минздрав на свое сайте.

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За сутки этот показатель увеличился на 33 413 фактов инфицирования. Кроме того, за указанный промежуток времени в Бразилии подтвердили 1031 летальный исход от осложнений при заболевании COVID-19.

Всего в стране по этой причине скончались 143 952 пациента. Еще 4 180 376 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, по информации ВОЗ, в мире с начала пандемии, число умерших от осложнений при COVID-19 составило 1 004 421.

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