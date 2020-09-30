Москва, , 17:30 — REGNUM До недавнего времени в лесном хозяйстве России творилась вакханалия, которая обогащала преступные кланы. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.

«На определённом этапе, особенно после «демократических» преобразований ситуация привела к тому, что «демократические» преобразования, видимо, произошли и в головах тех, кто считал, что «всё вокруг — колхозное, и всё вокруг — моё». Люди, которые жили на определённых территориях, посчитали, что всё, что может принести личное обогащение, является априори их, и они будут распоряжаться этим по собственному усмотрению. Ситуация с лесами — именно в этом контексте. Началась и происходила до недавнего времени вакханалия с лесами в России. Нам казалось, что леса, которые покрывают значительную часть нашей родины, просто неисчерпаемы, а оказалось, что даже реликтовые рощи в виде тайги оказались почти истреблены при помощи различных ухищрений и схем, при помощи вырубки леса, который мимо кармана государства уходил в карманы группировок и элит. Лес попросту воровался и каким-то образом переправлялся на территории других стран, таким образом обогащая преступные кланы», — сказал Юкша.

Он напомнил, что с недавнего времени на эту ситуацию обратили внимание на самом высоком уровне: «Представляете — президент должен заниматься лесным хозяйством! Но что делать, если должностные лица, которые курируют эти вопросы, напрямую должны заниматься и самым серьёзным образом инспектировать эти вопросы, по какой-то причине к этому вопросу не проявили должного внимания? И вот после обращения внимания президента на трагическую ситуацию с лесами начались подвижки, при этом уволенные лесники стали восстанавливаться на работе, заниматься лесным хозяйством, появились действия правоохранительных органов, которые стали выявлять преступников, появились уголовные дела против коррупционных схем, в которых зачастую участвовали правоохранительные органы и должностные лица местного самоуправления. Когда началась «движуха», ситуация начала налаживаться. В тех условиях, в которых всё случилось, ситуация имеет другой смысл, и действия, которые производятся, говорят о том, что есть воля на наведение порядка в этой области».

По его словам, до недавнего времени «даже такие территории, которые являются территориями президента РФ, и где есть ФСО — я имею в виду национальный парк «Завидово» — имеют нерешённые вопросы в виде последствий урагана: «Это то ли нехватка средств, то ли то, что средства расходуются не по назначению. Сейчас лес захламлён, просеки завалены. Но сегодня ситуация меняется к лучшему, и я надеюсь, что через 10−15 лет наши дети и внуки увидят восстановленное лесное хозяйство. Действия, которые будут проводиться, приведут к тому, что государство будет получать свои налоги и будет присматривать за действиями, которые проводятся в этом направлении».