Варшава, , 16:46 — REGNUM 29 сентября четверо полицейских из польского городка Седльце были приговорены к тюремному заключению районным судом в Калише за психологическое и физическое насилие над задержанными, которые похитили драгоценности. Пятый полицейский получил тюремное заключение условно. Приговор окончательный, сообщил судья Кшиштоф Патына. Об этом передает Onet.pl.

Бывший начальник уголовного отдела Главного управления городской полиции в Седльце Веслав П. был приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения. Также его лишили права занимать руководящую должность в полиции сроком на пять лет.

Полицейский Адам Ч. был приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Его коллега Гжегож П. получил наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Ярослав К. был приговорен к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, а пятый полицейский — Гжегож Р. — получил условный срок один года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Сообщается, что следствие установило, что данные лица использовали психологическое и физическое издевательство над тремя задержанными жителями города Острув-Велькопольский с целью получения признательных показаний в 2012 году в отделении полиции в Седльце. В итоге они дали данные показания и были отпущены. Один из них покончил жизнь самоубийством через неделю после допроса сотрудниками полиции. Следствие посчитало, что поведение полицейских могло послужить поводов к суициду.