Магас, , 15:27 — REGNUM В Ингушетии проведены обыски в доме у заместителя муфтия республики Магомеда Хаштырова в Сунженском районе. Спецмероприятия таже были проведены у имама села Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева, передает «Интерфакс-Юг». С чем связаны оперативные мероприятия, в правоохранительных органах пока не комментируют.

Между тем в СМИ и региональном сегменте соцсетей предположили, что обыски могут быть связаны с протестами по поводу установления границы между Чечней и Ингушетией, которые проходили в республике в 2018—2019 годах. Другие версии обысков трактуют их как мероприятия в рамках расследования дела о мошенничестве с землей, в которых подозревают брата заммуфтия, пишет ИА IslamNews. Имеются также предположения, что обыски связаны с претензией властей к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеве. Сообщается также, что в здании муфтията сегодня, 30 сентября, также проходил обыск.

Достоверной информации по поводу событий, связанных с обысками у религиозных деятелей в Ингушетии пока нет.