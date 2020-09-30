Сунжа, Ингушетия, , 15:11 — REGNUM В Ингушетии устанавливают причины пожара, жертвой которого стал мужчина. Одной из версий является поджог. По предварительным данным, задержан один человек, подозреваемый в злом умысле.

«Один человек задержан, второй скрывается, его ищет полиция, личность сбежавшего с места ЧП установлена сразу», — пишет «Интерфакс-Юг».

Из подробностей происшествия сообщается, что у погибшего на теле имеются следы побоев. Предположительно, между ним и двумя подозреваемыми в совершении поджога могла произойти драка, после чего злоумышленники решили избавиться от пострадавшего: устроили поджог и скрылись с места преступления. В настоящее время в правоохранительных органах эту версию не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в городе Сунжа случился накануне, около 18:00. Сгорела жилая постройка на территории фермы. При пожаре погиб мужчина.

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