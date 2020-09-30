Чебоксары, , 14:55 — REGNUM Прокуратура Чувашии и региональный минздрав провели в режиме видеоконференции совместное заседание коллегий. Прокурор Чувашии Андрей Фомин подвел итоги работы надзорного ведомства в сфере здравоохранения. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Проведенные прокурорские проверки выявили нарушения законодательства в материально-техническом и лекарственном обеспечении медорганизаций, соблюдении условий труда персонала, а также при оказании врачебной помощи пациентам.

Уже на стадии размещения заказов на поставку оборудования и лекарств за счет бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», допускаются нарушения. До настоящего времени не исполнены в полном объеме заключенные минздравом Чувашии контракты на поставку аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Сорвано исполнение госконтракта на капремонт здания Ядринской центральной районной больницы, сейчас контракт расторгнут. Не использовалось по назначению и простаивало длительное время закупленное дорогостоящее оборудование в Батыревской ЦРБ и в Городской детской клинической больнице Чебоксар.

В республике в настоящее время сокращается численность врачей первичного звена, в том числе и по этой причине остается высокий показатель совместительства и интенсивности труда медиков. Медицинские организации в среднем укомплектованы врачами на 80%. В связи с этим затягиваются сроки предоставления консультативной врачебной помощи, зарегистрированы случаи ненадлежащего оказания медпомощи и несвоевременного лекарственного обеспечения, в том числе детей.

За 8 месяцев прокуратурой выявлено около 400 нарушений в здравоохранении, внесено 142 представления, 130 лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности, направлено в суд 61 исковое заявление, возбуждены по материалам прокурорских проверок два уголовных дела.

По итогу совместной работы коллегиями было принято решение планировать конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности работы в здравоохранении.

ИА REGNUM напоминает, в докладе Генпрокуратуры за 2019 год Чувашия попала в число самых коррупционных регионов России. Генпрокурор Игорь Краснов сделал акценты на проблемах в медицине в Чувашии, которые поднимают «фронтовики» и пытаются «обратить внимание региональных и федеральных служб». В частности, это неудовлетворительное состояние фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и районных больниц, вопросы лекарственного обеспечения, дефицит кадров.

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