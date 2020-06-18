Чебоксары, , 14:51 — REGNUM Попадание Чувашии в список самых коррупционных регионов, который приводится в докладе Генпрокуратуры за 2019 год, «не является большой новостью». Это «заслуга» не только бывшего руководителя и его окружения, но активная работа контрольно-надзорных органов в сфере противодействия коррупции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

«Это первый доклад нового генпрокурора в Совете Федерации. И я думаю, что многим было очень интересно его послушать и понаблюдать, особенно после событий с арестами некоторых коллег прямо из зала заседаний. Как говорят в народе, новая метла… не буду продолжать, но здесь как раз такой случай. Всем интересно, как новый генпрокурор поведёт себя и какие задачи будут поставлены для органов прокуратуры с учётом новой ситуации распространения пандемии и вызванных этим негативных социально-экономических последствий. Краснов привёл много примеров, в том числе указал на застарелые проблемы в сфере здравоохранения, с которыми сталкиваются наши граждане», — сказал Владислав Солдатов.

Он также обратил внимание, что генпрокурор сделал акценты на проблемах в медицине, которые поднимают «фронтовики» и пытаются «обратить внимание региональных и федеральных служб». В частности, это неудовлетворительное состояние фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и районных больниц, вопросы лекарственного обеспечения, дефицит кадров.

«То, что Чувашия в докладе приведена как одна из самых коррупционных регионов, для меня не является большой новостью. К этому здесь долго и упорно шли и вот «дошли», заняв «почётное» место. Считаю, что в этом «заслуга» не только бывшего руководителя и его окружения, есть большая заслуга и контрольно-надзорных органов в сфере противодействия коррупции, в том числе и работников ведомства докладчика. Правильные слова «обеспечение практики неотвратимости ответственности коррупционеров, включая лишение их неправомерно нажитых активов…» в республике, на мой взгляд, не всегда соблюдались или работали только выборочно.

Хочется отметить, что часто фиксируемые случаи незаконного использования служебного положения и серьёзные нарушения антикоррупционного законодательства (без учёта технических ошибок, допускаемых чиновниками в период проведения декларационных компаний) приводят к таким результатам. Новый генпрокурор в своем первом докладе отметил, что в течение года усилия будут сосредоточены на выявления именно таких нарушений. Хочется верить. Поживем — увидим», — отметил лидер чувашского отделения партии «Патриоты России».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу главы Генеральной прокуратуры России Игоря Краснова, самыми коррумпированными регионами названы Мордовия, Чувашия, Камчатский край, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

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В докладе Игоря Краснова отмечается, что при осуществлении надзора за год выявлено 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Прокурорами чаще фиксируются случаи незаконного использования служебного положения, конфликта интересов (+8%), иных грубых нарушений, влекущих дисциплинарную (+6%) и административную (+13%) ответственность.