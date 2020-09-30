Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 922 052 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 1,6% и достиг 28 788 человек на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 724 жителя региона. Накануне было обследовано 8057 нижегородцев.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 28,79% жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о четырех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 578 человек.

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