Омск, , 13:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в областном оперштабе.

За весь период в регионе умер 301 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 сентября в Омской области также скончались четыре человека с COVID-19.

Читайте также: В Омской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 сентября в Омской области коронавирус выявлен у 11 028 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые носители коронавируса выявлены в Омске и 11 районах области

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19