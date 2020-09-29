Омск, , 12:43 — REGNUM В Омской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 297, в том числе за последние сутки в регионе скончались четыре человека, у которых диагностировали COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в областном оперштабе.

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За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявлен у 85 человек, за весь период — у 10 938.

Выздоровели ещё 62 человека. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе выросло до 9167. Оперштаб уточняет, что доля выздоровевших пациентов составляет 83,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 сентября в Омской области коронавирус был выявлен у 10 853 человек.

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