Саратов, , 12:50 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. По информации облминздрава на 30 сентября, за истекшие сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

В числе умерших — две женщины и один мужчина. Первая погибшая — 60-летняя пациентка. В стационар она поступила на третьи сутки заболевания. Женщина заразилась инфекцией контактным путем. Компьютерная томография (КТ) показала поражение легочной ткани в динамике до 100%. В течение 13 суток женщина и врачи боролись за жизнь, проводилась необходимая терапия. Еще сутки пациентка провела на аппарате ИВЛ, но усилия медиков и наличие нескольких сопутствующих заболеваний не привели к положительной динамике. Женщина скончалась.

67-летняя саратовчанка поступила в больницу на четвертые сутки заболевания. КТ выявило двустороннюю интерстициальную пневмонию со 100% поражением легких. Женщина провела в специализированной клинике двое суток. Больная скончалась из-за прогрессирующей дыхательной недостаточности и отека легких.

74-летний мужчина с подозрением на острый аппендицит находился в инфекционном отделении горбольницы. Затем он был госпитализирован в отделение реанимации в связи с двусторонним поражением легких и нарастающей дыхательной недостаточностью, впоследствии переведен на ИВЛ. Обследование не выявило аппендицита, но было диагностировано поражение кишечника, как проявление новой коронавирусной инфекции. В больнице мужчина провел 11 суток, четыре дня — на ИВЛ.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 30 сентября коронавирус подтвержден у 15 486 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 105 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 10 383 человека, за сутки — 128 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области провели более 461 тыс. исследований на коронавирус