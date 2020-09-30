Саратов, , 09:23 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 сентября коронавирус подтвержден у 15 486 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 105 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 10 383 человека, за сутки — 128 пациентов. Всего скончались 100 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

Среди новых заболевших — 21 человек из числа контактных, в 84 случаях — заражение из неустановленных источников. Снова самое большое количество инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 38 человек, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 461,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,4 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, число погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области по состоянию на 29 сентября достигло 100 человек. За последние сутки от COVID-19 скончались еще две женщины.

Читайте также: От COVID-19 скончались 100 жителей Саратовской области